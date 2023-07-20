Aşırı Sıcaklıklar Avrupa'yı Teslim Aldı

MONTPELLİER, 20 Temmuz (Xinhua) -- Fransa'nın güneyindeki Montpellier'de bulunan bir fıskiyede serinleyen bir kadın, 18 Temmuz 2023. Avrupa'nın çoğu kayıtların tutulmasından bu yana en sıcak hava dalgasıyla boğuşurken Çarşamba günü tüm kıtada aşırı sıcaklık uyarıları yapıldı.