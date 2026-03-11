Haberler

Rapor: Dünya nüfusunun üçte biri sıcaklığın günlük aktiviteyi ciddi düzeyde kısıtladığı bölgelerde yaşıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni bir rapora göre, dünya nüfusunun üçte biri aşırı sıcaklardan etkilenmekte ve bu durum özellikle 65 yaş ve üzeri bireylerin günlük aktivitelerini ciddi şekilde kısıtlamaktadır. Çalışma, bu yaş grubunun yüz yüze kaldığı 'yaşanmaz koşullar' ve küresel ısınmanın önlenmesi için alınması gereken acil önlemler hakkında bilgiler içeriyor.

Yeni yayımlanan bir rapora göre, dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri, aşırı sıcakların günlük fiziksel aktiviteleri ciddi şekilde kısıtladığı bölgelerde yaşıyor.

Environmental Research Health dergisinde yayımlanan çalışmada, 1950-2024 yıllarına ait sıcaklık ve nem verileri incelendi. Analizler, özellikle yılın belirli aylarında 65 yaş ve üzeri kişilerin aşırı sıcaklardan dolayı rutin işlerini yerine getirmekte zorlandığını ortaya koydu.

Raporda, Asya, Afrika, Avustralya ve Kuzey Amerika'nın bazı kesimlerinin, söz konusu yaş grubundaki kişiler için "yaşanmaz koşullar" oluşturduğu belirtildi.

Aşırı sıcakların 65 yaş ve üzerindeki bireyler için güvenli açık hava faaliyetlerini yılda ortalama 900 saat ciddi şekilde kısıtladığı aktarılan raporda, bu sürenin 1950'de yaklaşık 600 saat olduğu kaydedildi.

Raporda, küresel ısınmayı tetikleyen petrol, doğal gaz ve kömür gibi başlıca kaynakların azaltılması için acil önlemler alınması gerektiğine de vurgu yapıldı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray, İngilizlere kabus olmaya devam ediyor

Haberi okuyanlar "O kadar oldu mu?" demeden edemiyor
Mbappe duymasın! Yamal'ın 5 sene önce Ester'e yaptığı yorum kavga çıkarır

Ester'e yaptığı yorumu Mbappe görmesin
ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız

ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
İddialar doğru mu? Törene Mücteba Hamaney'in maketi getirildi

Soru işaretlerini büyüten hareket
Galatasaray, İngilizlere kabus olmaya devam ediyor

Haberi okuyanlar "O kadar oldu mu?" demeden edemiyor
Trump'ın fotoğrafına bakan herkes aynı noktaya takıldı

Fotoğrafa bakan aynı noktaya takıldı
Trump'ı küplere bindirecek heykel! ABD'nin orta yerine diktiler

Trump'ı küplere bindirecek heykel! ABD'nin orta yerine diktiler