Aşırı sağcı İsrailli, NAZA belgeselinin yönetmenlerini yaptığı grafiti ile hedef gösterdi

Aşırı sağcı İsrailli Dudi Shoval, İsrail ordusunun Gazze'de işlediği savaş suçlarını anlatan NAZA belgeselinin yönetmenlerini yaptığı grafiti ile hedef gösterdi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'de "The Shadow" olarak tanınan aşırı sağcı rapçi Yoav Eliasi, sosyal medya hesabından Shoval'ın Usdud (Aşdod) kentinde bir duvara NAZA belgeselinin yönetmenleri Yuval Avraham ve Rachel Szor'u nişan işareti içerisinde gösterdiği grafitiyi paylaştı.

Aşırı sağcı aktivist, Gazze'de sivillerin İsrail ordusu tarafından öldürülmesine ilişkin askerlerin tanıklıklarını içeren NAZA belgeselini hazırlayan Avraham ve Szor'un sabıka fotoğrafını resmederek İbranice "hainler" yazdı.

Duvar resminde, iki yönetmenin sabıka fotoğrafı nişan işareti içerisinde gösterilirken duvar resminde şeytan boynuzları, kan lekeleri ve gamalı haçlar yer aldı.

"The Shadow" olarak bilinen ve bir soruşturma sonucu "görevi kötüye kullanmaktan" İsrail Polisi'nin Tel Aviv birimindeki görevinden alınan aşırı sağcı rapçi, "Çılgınlık: Siyonist sanatçı Dudi Shoval, bu iki haini anmak için grafiti yapıyor." ifadesini kullandı.

İsrailli bir aktivist ise aşırı sağcı Shoval'ın yaptığı tepki çeken grafitinin üzerindeki İbranice "hainler" yazısını, "kahramanlar" olarak değiştirdi.

Yönetmenler hedef tahtasına koyuldu

İtalya'da bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'nde, "Jüri Özel Ödülü"ne, İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NAZA filmi layık görülmüş, belgesel, İsrail'de büyük yankı uyandırmıştı.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, askeri istihbarat, askeri savcılık dairesi ve hava kuvvetlerine, NAZA belgeseline konuşan askerlerin zorunlu hizmette mi yoksa yedek asker mi olduklarını belirleyerek kimliklerini tespit etmeleri talimatını vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, NAZA belgeselinin "Yahudi karşıtı (antisemitik) kışkırtma" olduğunu savunmuştu.

İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar da 13 Eylül'de NAZA belgeselinin yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Szor'u vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit etmişti.

Kaynak: AA