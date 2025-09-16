Aşırı Hız Yapan Sürücüye Babadan Uyarı: Tokatla Cevap Aldı

(KOCAELİ) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran babaya, okula götürdüğü çocuklarının gözü önünde tokat atan şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde; sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran bir baba araç sürücüsünün tokatlı saldırısına uğradı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere gelen tepkiler üzerine, dün sürücü gözaltına alındı. 18 yaşından küçük şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme kararı verildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şunları kaydetti:

"Toplumumuzun huzur ve güvenliğini sarsan, trafik emniyetini tehlikeye atan ve çocuklarımızın ruhsal gelişimine zarar veren her türlü şiddet olayı hukuk önünde asla cezasız kalamaz.

Kocaeli ilimizin Gebze ilçesinde bir vatandaşımızın çocuklarının önünde aşırı hız yapan bir sürücü tarafından fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında;

'Kasten Yaralama ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçlarından gözaltına alınan şüpheli sürücü Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 18 yaşından küçük şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme kararı verilmiştir."