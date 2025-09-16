Haberler

Aşırı Hız Yapan Sürücü Tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gebze'de aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran bir vatandaşın çocukları önünde saldırıya uğraması olayıyla ilgili olarak sürücünün tutuklandığını açıkladı. Bakan Tunç, trafik güvenliğini tehlikeye atan şiddet olaylarının cezasız kalmayacağını vurguladı.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, toplumun huzur ve güvenliğini sarsan, trafik emniyetini tehlikeye atan ve çocukların ruhsal gelişimine zarar veren her türlü şiddet olayının hukuk önünde asla cezasız kalmayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Kocaeli ilimizin Gebze ilçesinde bir vatandaşımızın çocuklarının önünde aşırı hız yapan bir sürücü tarafından fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından gözaltına alınan şüpheli sürücü Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 18 yaşından küçük şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme kararı verilmiştir."

