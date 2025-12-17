Haberler

İzmir'de aşırı hız nedeniyle bir kişinin ölümüne neden olan sürücü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Seferihisar ilçesinde aşırı hız nedeniyle motosikletli birinin ölümüne neden olan sürücünün yakalandığını açıkladı. Bakan, hız kurallarına uyulmasının önemine vurgu yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Seferihisar ilçesinde aşırı hız nedeniyle bir motosikletlinin ölümüne neden olan sürücünün yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, "Aşırı hız yapmasaydı bir canımızı daha kaybetmeyecektik?." başlığıyla NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki bir sürücünün 50 kilometre hız sınırı olan yerde aşırı hız yaparak motosiklete çarptığını ifade eden Yerlikaya, kazada motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini, 2 vatandaşın da yaralandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Sürücü yakalandı ama yitirdiğimiz can geri gelmiyor. 2024 yılında 266 bin 854 ölümlü-yaralanmalı kazanın 107 bin 198'i hız kurallarına uymamaktan meydana geldi. 3 bin 657 vatandaşımız hayatını kaybetti. Buna 'dur' diyerek trafik kültürünü hep birlikte oluşturmalıyız. 'Yeni Trafik Kanunu Teklifi'mizin amacı, kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek, trafik kültürü oluşturmak. Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
