Aşık Veysel Müzesi Açılışı ve Kültürel Değerler Üzerine Vurgu

Aşık Veysel Müzesi Açılışı ve Kültürel Değerler Üzerine Vurgu
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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Aşık Veysel Şatıroğlu ve Yöresel Müzik Aletleri Müzesi'nin açılışında konuşarak, milletin değerlerinin korunmasının önemini vurguladı. Destici, Aşık Veysel'in eserlerinin ve hatırasının yaşatılmasına katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Milletimize sevdalı, dilimize, kültürümüze, sanatımıza, milletimize, ülkemize katkı yapan, eser kazandıran herkesin dostuyuz, herkesin sevdalısıyız." dedi.

Destici, 27 Haziran Millet Bahçesi içine yapılan Aşık Veysel Şatıroğlu ve Yöresel Müzik Aletleri Müzesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Aşık Veysel'in Türk aşıklık geleneğinin en önemli ve en kıymetli temsilcilerinin başında geldiğini söyledi.

Aşık Veysel'in, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kara sevdası Şarkışla ilçesinin, Sivas'ın yanı sıra Türkiye'nin ve Türk milletinin en kıymetli değerlerinden birisi olduğunu vurgulayan Destici, "Kaynağını insan, vatan, millet, Ehlibeyt, Resulallah ve Allah sevgisinden alan Aşık Veysel'in eserlerinin, hatırasının aziz milletimiz var oldukça yaşayacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalı." diye konuştu.

Destici, bu hatıranın yaşatılmasına katkıda bulunan Sivas Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı başta olmak üzere tüm kuruluşlara teşekkür etti.

"Aşık Veysel'in dostlarıyız"

Aşık Veysel'in "Dostlar Beni Hatırlasın" türküsünün dizelerini okuyan Destici, şunları kaydetti:

"Burada bulunan herkes Aşık Veysel'in dostlarıyız. Milletimize sevdalı, dilimize, kültürümüze, sanatımıza, milletimize, ülkemize katkı yapan, eser kazandıran herkesin dostuyuz, herkesin sevdalısıyız. Sık sık Anadolu'yu vatan yapan, bizi millet yapan değerlerden bahsederiz, değerlerimizle kimlik kazanırız, değerlerimizle millet oluruz, değerlerimizle güçlü oluruz. Değerlerimizle Alevi'siyle, Sünni'siyle büyük Türk milleti olarak var oluruz ve dünya var oldukça Allah'ın izniyle var olacağız. Milliyetçiliğin, muhafazakarlığın zaman zaman yanlış ifade edildiğini, yanlış anlaşıldığını görüyoruz. Türk dili, Türk edebiyatı, sanatçılarımız, onların eserleri milli kimliğimizin, kültürümüzün en önemli ve en değerli unsurlarıdır."

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise Sivas için büyük bir kültürel kazanım olan çok kıymetli bir eserin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bir milletin özünün onun türkülerinde, hikayelerinde, sazında ve sözünde olduğunu vurgulayan Şimşek, "Kültür sadece geçmişin birikimi değil, aynı zamanda geleceğe bırakılan en kıymetli mirastır." dedi.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da Aşık Veysel'in her yönüyle örnek bir insan olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından müzenin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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