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Asi Nehri'nde 65 Yaşında Bir Adamın Cesedi Bulundu

Asi Nehri'nde 65 Yaşında Bir Adamın Cesedi Bulundu
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Hatay'ın Defne ilçesinde Asi Nehri'nde bulunan cesedin A.C. adlı 65 yaşındaki erkeğe ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, cesedi sudan çıkardı.

HATAY'ın Defne ilçesinde Asi Nehri'nde ceset bulundu. Cesedin A.C. adlı erkeğe ait olduğu belirlendi.

Defne ilçesi Aknehir Mahallesi sınırlarından geçen Asi Nehri'nde dün saat 18.30 sıralarında ceset gören kişiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, kıyıdan 45 metre uzaklıktaki cesedi bir saat süren çalışmanın ardından sudan çıkardı. A.C. (65) isimli erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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