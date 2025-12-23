Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün saat 18.00'de 3. toplantısını yapacak

2026 yılına yaklaşık bir hafta kala milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret sürecinde kritik aşamaya gelindi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugüne kadar iki kez toplanırken, işçi kesimi her iki toplantıya da katılmadı.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI BUGÜN

Sürecin seyrini belirlemesi beklenen üçüncü toplantı ise bugün gerçekleştirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı bugün saat 18.00'de başlayacak.

EN KRİTİK TOPLANTI

Kamuoyunda "en kritik toplantı" olarak değerlendirilen görüşmede, tarafların pozisyonlarının daha netleşmesi ve zam oranına ilişkin çerçevenin ortaya çıkması bekleniyor. Toplantının ardından asgari ücrete ilişkin yeni değerlendirmelerin yapılabileceği ifade ediliyor.