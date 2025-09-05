Haberler

Asfalt Çalışmaları Sırasında Kamyonun Altında Kalan Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'un Kavak ilçesinde asfalt yapım çalışmaları sırasında kamyonun altında kalan 60 yaşındaki Mustafa Kıvrak olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Çukurbük Mahallesi'nde asfalt yol çalışması yapan Samsun Büyükşehir Belediyesine ait 55 AFM 627 plakalı kamyonun altında kalan Mustafa Kıvrak (60), olay yerinde yaşamını yitirdi.

İşitme engelli olduğu öğrenilen Kıvrak'ın cesedi, Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı belirtildi.

