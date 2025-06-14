Asfa Atak Fest: Bilim ve Sanatın Buluştuğu Etkinlik

Asfa Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen bilim ve yaz şenliği Asfa Atak Fest kapsamında bilim oyunlarından proje tanıtımlarına kadar birçok etkinlik gerçekleştirildi.

İstanbul'daki Asfa Eğitim Kurumlarında gerçekleştirilen Asfa Atak Fest'te çeşitli aktiviteler düzenlendi.

Bahçe etkinliklerinde yabancı dil stant oyunları, manevi gelişim zümre etkinlikleri, rehberlik zümresi stant oyunları, çocuklar için etkinlik çadırı yer aldı.

Spor salonu etkinliklerinde mum ve kolonya atölyeleri, sanal gerçeklik atölyeleri, "Hücreyi Keşfet" etkinliği, fizik deney ve oyunları, matematik oyun ve projeleri, coğrafya sanal gezileri, "Matematik Eğlence Durağı", robot yarışmaları, planetaryum gibi birçok aktivite gerçekleştirildi.

Atölye etkinlikleri kapsamında da drama, tekstil, müzik, mutfak, görsel sanatlar, lego robotik ve dil atölyeleri düzenlendi.

Asfa Atak Fest alanındaki ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ stantlarında da ziyaretçilere yönelik aktiviteler ve ürün tanıtımları yapıldı.

"Kültürel ve bilimsel aktivitelerin yanı sıra yerli savunma sanayisi ürünleri de tanıtılıyor"

Asfa Eğitim Kurumları Kampüs Müdürü Abdullah Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Asfa Atak Fest'in uzun süredir yaptıkları geleneksel bir etkinlik olduğunu belirterek, kültürel ve bilimsel aktivitelerin yanı sıra yerli savunma sanayi ürünlerinin de tanıtıldığı bir etkinlik olduğunu söyledi.

Öğrencilerinin sene içerisinde yaptıkları projeleri Asfa Atak Fest'te sergilediğini aktaran Yıldız, etkinlikte bilim projelerinin yanı sıra sosyal projelerin de yer aldığını dile getirdi.

Yıldız, etkinliğin çocuklara özgüven aşılama açısından önem taşıdığını belirterek, "Anaokulundan lise son sınıfa kadar öğrencilerimiz var. 21. yüzyıla dair bizim çocuklarda geliştirmemiz gereken bir takım özellikleri var. Gençlerimizin o özelliklerin gelişmesine dair çokça projesi var. Matematik, fizik, kimya ile ilgili projeler var. Sosyal sorumlulukla ilgili de çok güzel çalışmalar var. Çocukların proje üretmesi çok güzel bir şey. O anlamda hem çocuklarımızı hem de onlara rehberlik eden öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Etkinliğin 20 yıldır düzenlendiğine dikkati çeken Yıldız, kendi ürettiği projeleri Asfa Atak Fest'te sergileyen mezunları olduğunu, bu durumun gurur verici olduğunu ifade etti.

Öğrenciler yıl boyunca geliştirdikleri projeleri sergiledi

Asfa Eğitim Kurumları'nda bilişim teknolojileri öğretmeni olarak görev yapan Fahriye Etlik ise öğrencilerin yıl boyunca güncel hayatta karşılaşılan problemlere yönelik geliştirdikleri projeleri Asfa Atak Fest'te sergilediğini söyledi.

Etlik, geliştirilen projelere ilişkin "Öğrenciler, 'Normal hayatta acaba ben ne gibi sorunlarla karşılaşıyorum ve buna nasıl bir çözüm üretebilirim?' sorusunu sorup bununla ilgili bir çözüm üretiyorlar. Yağmurda ıslanan çamaşırları, evde olmadığımız zaman otomatik tentenin altına çeken bir çalışma yaptılar. Sokak hayvanları için hayvanı algıladığında otomatik mamanın dökülmesini sağlayan, sokaktaki mama kaplarının devrilmemesini sağlayan bir sistem kurdular. Ekmek israfını önlemek adına sistem geliştirdiler." değerlendirmesinde bulundu.

Bilim ve teknoloji projelerinin yanı sıra etkinlik kapsamında birçok sosyal proje de sergilendi.

Asfa Eğitim Kurumlarında din kültürü öğretmeni olarak görev yapan Burak Çomoğlu da İmam Gazali'nin İhya eserinden hareketle öğrencilerin hazırladığı sergiye ilişkin bilgi verdi.

İlgili stantta İhya eserinin üzerine kurulu olduğu cesaret, adalet, hikmet ve iffet kavramlarını göstermeye çalıştıklarını belirten Çomoğlu, standın cesaret bölümünde Filistin'le ilgili kısmın yer aldığını, bunun kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Asfa Eğitim Kurumları öğrencisi Gülistan Nesime Arslan da İhya eseriyle ilgili projelerine ilişkin, "Cesaret deyince bizim aklımıza Filistin'deki çocukların İsrail askerlerine karşı yaptığı cesaret geldi. O yüzden böyle bir maket hazırladık. Makette küçük Filistinli çocuk İsrail askerine karşı gelme cesareti gösterdikçe bayrak yükseliyor." diye konuştu.