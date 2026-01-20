Haberler

Aselsan Genel Müdürü Akyol, Özbekistan Savunma Bakanı Halmuhamedov ile İş Birliği Alanlarını Görüştü

Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov ile hava platformlarına yönelik teknolojileri ve olası iş birliği alanlarını görüşerek, mevcut projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Şuhrat Halmuhamedov ile hava platformlarımıza güç katan teknolojilerimizi, mevcut projelerimizi ve iş birliği alanlarımızı görüştük" ifadesini kullandı.

Akyol ayrıca, proje paydaşlarından biri olan TUSAŞ'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada, teknolojik yetkinlikleri sergileme imkanı bulduklarını dile getirdi.

