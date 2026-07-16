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ASELSAN: Türkiye'nin ilk Mavi Su Verimliliği Belgesi'ni aldık

ASELSAN: Türkiye'nin ilk Mavi Su Verimliliği Belgesi'ni aldık
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ASELSAN, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Su Verimliliği Yönetmeliği kapsamında Türkiye'de 'Mavi Su Verimliliği Belgesi' almaya hak kazanan ilk kuruluş oldu. Şirket, su tasarrufu ve sürdürülebilir su yönetimi alanındaki çalışmalarıyla bu belgeyi elde etti.

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Su Verimliliği Yönetmeliği kapsamında yürütülen değerlendirme sonucunda ASELSAN, Türkiye'de 'Mavi Su Verimliliği Belgesi' almaya hak kazanan ilk kuruluş olduğunu açıkladı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamada, "ASELSAN, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda yürüttüğü çevresel çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bu önemli başarı ASELSAN'ın su kaynaklarının etkin kullanımı, kayıp ve kaçakların azaltılması, su verimliliğini artıran teknolojilerin hayata geçirilmesi ve sürdürülebilir su yönetimi alanında uzun yıllardır kararlılıkla yürüttüğü çalışmaların önemli bir göstergesi. Su verimliliği kapsamında hayata geçirilen uygulamalar sayesinde, su tasarrufuna yönelik çok sayıda proje devreye alındı. Sulama sistemlerinde kullanılan yeni sensör ve akıllı uygulamalar ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlandı. Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini destekleyen altyapılar geliştirildi. Çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda sürekli iyileştirme anlayışıyla ASELSAN'ın çalışmalarını güçlendirildi. ASELSAN yalnızca savunma teknolojilerinde değil, sürdürülebilirlik alanında da örnek uygulamalar geliştirmeye devam ediyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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