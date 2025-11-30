ASELSAN Genel Müdürü Akyol, Bayraktar KIZILELMA'nın görüş ötesi havadan havaya füzeyle hedefini vurmasını değerlendirdi Açıklaması

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Bayraktar KIZILELMA'nın havadan havaya füzesiyle dünyada ilki gerçekleştirmesine ilişkin, "Bugün milletimizin hayalini Gök Vatan'a altın harflerle kazıdık. Çığır açan milli teknolojilerle donattığımız, gökyüzünün görünmez şahini KIZILELMA'dan, dünya tarihinde ilk kez bir insansız hava uçağından hava-hava angajmanı ve füze atışını başarıyla gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte havacılık tarihinde görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı oldu.

Senaryo gereği fırlatılan yüksek hızlı jet motorlu hedef uçağı, Bayraktar KIZILELMA üzerinde bulunan ve ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA radarı ile tespit edilerek takibe alındı.

Hedefin radar tarafından hassas bir şekilde işaretlenmesinin ardından KIZILELMA, kanat altında taşıdığı TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi'ni ateşledi. Fırlatılan milli füze, jet motorlu hedef uçağı tam isabetle vurdu.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, testin ardından yaptığı değerlendirmeye ilişkin NSosyal hesabından video paylaştı.

Akyol, bugün yalnızca bir test yapmadıklarını belirterek, "Bugün milletimizin hayalini Gök Vatan'a altın harflerle kazıdık. Çığır açan milli teknolojilerle donattığımız, gökyüzünün görünmez şahini KIZILELMA'dan, dünya tarihinde ilk kez bir insansız hava uçağından hava-hava angajmanı ve füze atışını başarıyla gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

ASELSAN için 50. yılında böylesine tarihi bir başarının paydaşı olmanın kendilerini ayrıca gururlandırdığını aktaran Akyol, şunları kaydetti:

"Bu atışta milli dost tanıma sistemimiz, milli data linkimiz ile çevrimini oluşturmuş, milli radarlarımızla hedef kilitlenmiş ve milli imkanlarla geliştirilen arayıcı başlıkla donatılmış füzemiz tehdidi imha etmiştir. Bugün artık Türkiye, göklerde iz değil, imza bırakan bir ülkedir. Artık Gök Vatan'da attığımız her imza Cumhuriyetimizin tam bağımsızlık anlayışına bizi daha da yaklaştırmaktadır."

Akyol, tüm şehitleri rahmetle andığını belirterek, "Karadeniz semalarından bir kez daha "İyi ki varsın Eren" diyorum ve tüm şehit annelerimizin ellerinden öpüyorum. Devletimize ve milletimize bize duyduğu güven için şükranlarımı sunuyor, Türk Silahlı Kuvvetleri, Baykar, ASELSAN, Roketsan ve TÜBİTAK ekiplerini tebrik ediyorum. Türkiye Yüzyılı artık daha hızlı akacak." değerlendirmesinde bulundu.