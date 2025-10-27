ASEAN Zirvesi'nde Myanmar Krizi Kınandı

Malezya'da düzenlenen 47. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesinde, Myanmar'da süregelen krize yönelik her türlü şiddet eylemi kınanarak ilgili tüm taraflara azami itidal çağrısında bulunuldu.

ASEAN'ın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, 47. ASEAN Zirvesi kapsamında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir araya gelen ittifakın dışişleri bakanlarının Myanmar'daki gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

Myanmar'da süregelen insani krizden derin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, sivillere, kamu tesislerine ve sivil altyapıya yönelik şiddet eylemlerinin kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, ilgili tüm taraflara azami itidal çağrısı yapılarak, sivillerin korunması, güvenliğin tesis edilmesi, insani yardımların ulaştırılması ve kapsayıcı diyalog için elverişli ortamın oluşturulması için somut adımların atılması istendi.

Myanmar'ın ASEAN'ın ayrılmaz bir parçası olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, ASEAN'ın ülkede devam eden krize barışçıl ve kalıcı çözüm bulmasına ilişkin taahhüdü vurgulandı.

Malezya'nın ev sahipliğinde başkent Kuala Lumpur'da düzenlenen 47. ASEAN Zirvesi dün başlamıştı.

ASEAN

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 1967'de kurulan, Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya ve Brunei'yi bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini amaçlıyor.

3 trilyon dolardan fazla Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) sahip 650 milyondan fazla nüfusu bir araya getiren ASEAN, bölgesel ekonomik ve güvenlik işbirliğini hedefliyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi öldü, 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanması sürüyor.