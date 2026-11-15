Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ASEAN liderleri Myanmar krizini 5 maddelik mutabakatla yapıcı şekilde ele alacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr., ASEAN liderlerinin Myanmar meselesini 5 maddelik mutabakattan faydalanarak "yapıcı ve ilkelere bağlı" ele almasında anlaştığını bildirdi. Marcos, Manila'daki zirvede krizin insanlar ve yerinden edilen ailelerle ilgili olduğunu vurguladı.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderlerinin Myanmar meselesini "yapıcı ve ilkelere bağlı" bir şekilde ele alma konusunda mutabık kaldığını bildirdi.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre Marcos Jr., ülkesinin ev sahipliğinde başkent Manila'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 49. Liderler Zirvesi'nde Myanmar'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Marcos Jr., Myanmar'daki krizin insanlarla, yerinden edilen ailelerle ve insani yardıma ihtiyaç duyan topluluklarla ilgili olduğunu vurgulayarak, "Myanmar yalnızca ASEAN'ın gündemindeki bir mesele değil, Asya-ASEAN ailesinin bir parçasıdır. Bu açıdan umarım oturumlarımız, 5 maddelik mutabakatın uygulanmasını nasıl ilerletebileceğimiz konusunda pratik ve geleceğe dönük konuşmalara yol açar." ifadelerini kullandı.

ASEAN liderlerinin, Myanmar'daki krizin çözüme kavuşturulması için yayımladığı 5 maddelik mutabakattan faydalanarak meseleyi "yapıcı ve ilkelere bağlı" olarak ele alma konusunda anlaştığını ifade eden Marcos Jr., liderlerin görüşmelerinin, "Myanmar'ın yönettiği daha kapsamlı ve barışçıl bir süreçle" sonuçlanmasını temenni etti.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Gelinin annesi herkesi şaşırttı! Yorum yapanların dikkat çektiği ayrıntı aynı40

Düğünün önüne geçen görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yaptı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sabah yürüyüşü yapan kadına maymun saldırdı: Artık sokağa çıkmaya korkuyorlar11

Halk sokağa çıkmaya korkar oldu! Nereden çıkacakları hiç belli değil
Trump'ın İran planında Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı! Mossad harekete geçti

Mossad devreye girdi, ortalık karıştı! Gündem yaratacak Erdoğan detayı
Üç küçük çocuğu öldürüp başlarını kesen adam idam edildi! Kurbanlardan biri 2 aylık öz kızıydı12

Kurbanlarından biri 2 aylık öz kızıydı! Cani baba cezasını buldu
Ünlü yazar Stephen King'den olay paylaşım: Uzaylılar dünyaya indi

ABD'deki kaos sonrası Stephen King'den tedirgin eden mesaj
Ön çapraz bağı kopan Gürcü yıldız Kvaratskhelia yayıncılığa başladı

Ön çapraz bağı kopan yıldız futbolcu yeni mesleğini duyurdu
Bahçeli, 50 maddelik mesajla sinyali verdi! 'Vakti gelmiştir'

50 maddelik mesajla sinyali verdi! "Vakti gelmiştir"
Nişanında davulu eline aldı, eğlencenin dozunu artırdı40

Gelin adayı eğlencenin dibine vurdu