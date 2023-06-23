ASAT, Manavgat'ta Kanalizasyon İmalatı Yapıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, Manavgat'ın Ilıca ve Sarılar mahallelerinde yaklaşık bin 500 metre kanalizasyon imalatı yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, Manavgat'ın Ilıca ve Sarılar mahallelerinde yaklaşık bin 500 metre kanalizasyon imalatı yapıyor.

ASAT Genel Müdürlüğü, kentin altyapı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Manavgat ilçesi Ilıca ve Sarılar mahallelerinin altyapı eksikliklerini tamamlamak için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

ASAT ekipleri, söz konusu iki mahallede çeşitli çaplarda yaklaşık bin 500 metre kanalizasyon imal ediyor. Tamamlanma aşamasına gelen projeyle Ilıca ve Sarıcalar'ın kanalizasyon sorunu çözülmüş olacak.