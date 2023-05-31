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Asarcık'ta Sağanak Yağış Etkili Oldu

Asarcık'ta Sağanak Yağış Etkili Oldu

Güncel Haberler

Samsun'un Asarcık ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağış, öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Asarcık Kaymakamlığı, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyardı.

Samsun'un Asarcık ilçesinde sağanak etkili oldu.

İlçede sabah saatlerinde başlayan yağış, öğle saatlerinde etkisini artırdı.

Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Asarcık Kaymakamlığı, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyardı.

Kaynak: AA / Mehtap Köşüş - Güncel

su baskını Asarcık Samsun Güncel Haberler

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