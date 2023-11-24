Asarcık'ta "Öğretmenler Korosu" konser verdi

Samsun'un Asarcık ilçesinde öğretmenlerden oluşan koro konser verdi.

Atatürk İlkokulu öncülüğünde bir araya gelen Atatürk Ortaokulu ve Kılavuzlu Şehit Niyazi Kaya Ortaokulu öğretmen ve idarecileri "Öğretmenler Korosu" kurdu.

Öğretmenler Korosu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Atatürk İlkokulu'nda konser verdi.

Farklı branşlardan öğretmenlerin bir araya gelerek oluşturduğu koro sevilen şarkıları seslendirdi.

Konseri, öğretmenler, öğrenciler ve idareciler ilgiyle dinledi.