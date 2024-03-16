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Asarcık'ta Dünya Pi Günü ve Matematik Haftası Etkinliği

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Asarcık'ta Yatılı Bölge Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından Dünya Pi Günü ve Matematik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte matematik geliştirici oyunlar oynandı ve posterler hazırlandı. Kaymakam Köksal da öğrencilerle birlikte posterleri boyadı. Okul idaresi, program sonrası katılımcılara Pi sembolü olan anahtarlık hediye etti.

Asarcık'ta Yatılı Bölge Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından Dünya Pi Günü ve Matematik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Kaymakam Hakan Köksal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdil, kurum amirleri ve protokol üyeleri katıldı.

Matematik geliştirici oyunlar ve posterler hazırlanan etkinlikte Kaymakam Köksal da öğrencilerle matematik sembollerinin bulunduğu posterlerden boyadı.

Okul müdürü Ayten Çeltekli, eğlenerek öğrenmeyi önemsediklerini belirterek, "Öğrencilerimizde kalıcı öğrenme sağlamak amacıyla tüm öğretmenlerimiz ile önemli haftalarda etkinlik düzenlemeye gayret ediyoruz." dedi.

Program sonrası okul idaresi, katılımcılara Pi sembolü olan anahtarlık hediye etti.

Kaynak: AA / Güncel

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