Asarcık Kaymakamı Korkmaz öğrencilerin karne sevincine ortak oldu
Asarcık Kaymakamı Ahmet Tayyip Korkmaz, Musaağa İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere karne dağıttı. Korkmaz, öğrencilerle sohbet ederek tatil dileklerini iletti.
Asarcık Kaymakamı Ahmet Tayyip Korkmaz, karne dağıtım programına katıldı.
Musaağa İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin karne heyecanını paylaşan Korkmaz, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.
Korkmaz, öğrencilere eğitim hayatlarında başarı dileyerek, iyi tatiller diledi.
Kaynak: AA / Meryem Argüç - Güncel