Haberler

Asarcık Kaymakamı Korkmaz öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Asarcık Kaymakamı Korkmaz öğrencilerin karne sevincine ortak oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Asarcık Kaymakamı Ahmet Tayyip Korkmaz, Musaağa İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere karne dağıttı. Korkmaz, öğrencilerle sohbet ederek tatil dileklerini iletti.

Asarcık Kaymakamı Ahmet Tayyip Korkmaz, karne dağıtım programına katıldı.

Musaağa İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin karne heyecanını paylaşan Korkmaz, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Korkmaz, öğrencilere eğitim hayatlarında başarı dileyerek, iyi tatiller diledi.

Kaynak: AA / Meryem Argüç - Güncel
Suriye ordusu Halep'in doğusuna girdi, YPG çekiliyor

Komşuda kritik bölge el değiştiriyor! İlk askeri birlik giriş yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü

Gençlik nereye gidiyor?
Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı

Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa'nın yeni takımı
Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti

Önce kız kardeşi ile annesine sonra kendi kafasına sıktı
Devlet hastanesinde sıra numarasına yansıyan görüntü olay oldu

Devlet hastanesinde sıra numarasına yansıyan görüntü olay oldu
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü

Gençlik nereye gidiyor?
40 yaşındaki Edin Dzeko'ya sürpriz talip

40 yaşındaki Dzeko'ya sürpriz talip
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı

Bakan Uraloğlu, canlı yayını apar topar kesmek zorunda kaldı