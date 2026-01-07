Haberler

Asarcık Belediye Başkanı Kılağuz Ankara'da temas ve ziyaretlerde bulundu

Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, Ankara'da MHP ve AK Parti milletvekilleriyle bir dizi görüşme gerçekleştirerek yerel yönetimler ve bölgesel kalkınma projelerini değerlendirdi.

Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, Ankara'da bir dizi temas ve ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kılağuz ve beraberindekiler, Ankara'da MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan ile MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal'ı makamlarında ziyaret etti.

Görüşmelerde yerel yönetimler, bölgesel kalkınma ve Asarcık ilçesine yönelik projeler ele alındı.

Kılağuz, kabulleri ve yapıcı değerlendirmeleri dolayısıyla milletvekillerine teşekkür ederek, Ankara temaslarının Asarcık için hayırlı olmasını temenni etti.

