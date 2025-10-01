Haberler

Asansör Kazasında 3 Gözaltı: Soruşturma Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir asansör kazası sonucu hayatını kaybeden Pelin Kıyga'nın ardından başlatılan soruşturmada, kazayla ilgili 17 kişinin ifadesine başvuruldu. Gözaltına alınanlar arasında asansör firmalarının yöneticileri ve site yöneticisi bulunuyor. Site sakinleri, asansörde uzun süredir sorunlar yaşandığını belirtmişti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mersin'in Tarsus ilçesinde Pelin Kıyga'nın hayatını kaybettiği asansör kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında asansör firmasının yetkilileri, müteahhit, site yöneticisi ve kısa süre önce yeni bakım sözleşmesi imzalayan firmanın temsilcilerinin de bulunduğu 17 kişinin polis tarafından ifadesine başvuruldu. Binanın asansörüyle ilgilenen eski firma yöneticisi ile yeni firma yöneticisi ve site yöneticisi gözaltına alındı.

Kazadan bir süre önce site sakinlerinin apartmana ait WhatsApp grubunda, asansörde bir aydan uzun süredir arızalar yaşandığını gündeme getirdiği, sorunların devam etmesi nedeniyle yönetimin yeni bir firmayla bakım sözleşmesi yaptığı iddia edildi. Kazanın kesin sebebi, teknik inceleme raporlarının tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MSB: Gazze'ye giden Sumud Filosu'ndan 3'ü Türk 11 kişi tahliye edildi

Sumud Filosu'nun çağrısıyla harekete geçtik! Aralarında Türkler de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kylian Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz

Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz
İki kardeşin boğazını kesen caniden duruşmada tuhaf talep

İki kardeşin boğazını kesen caniden duruşmada tuhaf talep
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.