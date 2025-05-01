Asansör Boşluğuna Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
Sultangazi'de, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Diyadin Şimşek (56), iş merkezine ziyarete geldiği sırada kabin olmadığını fark edemeyerek üçüncü kattan aşağı düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şimşek'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sultangazi'de asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.
Uğur Mumcu Mahallesi K Caddesi'ndeki iş merkezine gelen Diyadin Şimşek (56), asansöre binmek istediği sırada kabinin olmadığını fark etmeyerek üçüncü kattan aşağı düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Asansör boşluğundan binanın eksi 2. katına düştüğü belirlenen Şimşek'in öldüğü anlaşıldı.
Şimşek'in cansız bedeni, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Diyadin Şimşek'in iş merkezine oğlunu ziyarete geldiği, çıkışta 3. kattan asansöre binmek isterken olayın yaşandığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Uğur İslamoğlu - Güncel