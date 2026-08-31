Bartın'da asansör bir kat düştü: 1 yaralı
Bartın'da gece saatlerinde asansöre binen M.Ö. (27), kabinin bir kat aşağı düşmesi sonucu mahsur kaldı ve bayıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan M.Ö., tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
BARTIN'da asansöre binen M.Ö. (27), kabinin bir kat aşağı düşmesi sonucu mahsur kaldı. Bayılan M.Ö., itfaiye tarafından kurtarıldı.
Olay, saat 02.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ö., akrabalarını ziyaret ettikten sonra üçüncü kattaki asansöre bindi. Ancak asansör kabini, bir kat aşağı düştü. Apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ikinci katta kalan kabinin kapısını açarak M.Ö.'yü çıkardı. Baygın halde bulunan M.Ö., sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.