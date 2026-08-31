Haberler

Bartın'da asansör bir kat düştü: 1 yaralı

Bartın'da asansör bir kat düştü: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'da gece saatlerinde asansöre binen M.Ö. (27), kabinin bir kat aşağı düşmesi sonucu mahsur kaldı ve bayıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan M.Ö., tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BARTIN'da asansöre binen M.Ö. (27), kabinin bir kat aşağı düşmesi sonucu mahsur kaldı. Bayılan M.Ö., itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ö., akrabalarını ziyaret ettikten sonra üçüncü kattaki asansöre bindi. Ancak asansör kabini, bir kat aşağı düştü. Apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ikinci katta kalan kabinin kapısını açarak M.Ö.'yü çıkardı. Baygın halde bulunan M.Ö., sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
KKTC'de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...

Alabora olan geminin kaptanının ilk ifadesi ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 yaşında hastane tuvaletinde doğum yaptı! Kuzeniyle ilgili iddiası şoke etti

Hastane tuvaletinde doğum yaptı! Kuzeniyle ilgili iddiası şoke etti
Otelde korkuluk faciası! Alman çocuk hayatını kaybetti

Otelde korkuluk faciası! 4 yaşındaki Alman çocuk hayatını kaybetti
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu'nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi o sözlerini paylaşmayan kalmadı
Türkiye'nin köklü televizyon kanalı satıldı! İşte yeni sahibi

Türk televizyonlarının fenomen kanalı satıldı! İşte yeni sahibi
Kaymakam ile koruması birbirine girdi! Savcılık soruşturma başlattı

Kaymakamla koruması birbirine girdi, savcılık hemen düğmeye bastı
Konut mağdurlarının şikayetine 'takipsizlik' kararı: 4 bin kişinin ev hayalini çaldılar

"Dev proje" diyerek binlerce kişinin ev hayalini çaldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, bu fakülteler kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı, bu fakülteler resmen kapatıldı