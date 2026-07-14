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Gaziantep'te asansör faciası: 66 yaşındaki kadın duvar boşluğunda sıkışarak can verdi

Gaziantep'te asansör faciası: 66 yaşındaki kadın duvar boşluğunda sıkışarak can verdi
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Gaziantep'te 66 yaşındaki Hazne Öztürkmen, bindiği asansörün aniden hareket etmesi sonucu duvar boşluğu ile asansör arasında sıkışarak hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan cenaze adli tıp morguna gönderilirken, polis soruşturma başlattı.

GAZİANTEP'te bindiği asansörün bir anda hareket etmesi sonucu duvar boşluğu arasına sıkışan Hazne Öztürkmen (66), hayatını kaybetti.

Olay, Akkent Mahallesi Şehit Bünyamin Dinç Sokak'ta bulunan 11 katlı apartmanda meydana geldi. Binada oturan Hazne Öztürkmen, 7'nci katta asansöre bindi. İddiaya göre adımını atar atmaz asansörün hareket etmesi sonucu Öztürkmen duvar ile asansör arasına sıkıştı. Öztürkmen'in yardım çağrılarını duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öztürkmen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartılan kadının cenazesi Gaziantep Adli Tıp Morguna sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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