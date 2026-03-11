Haberler

ASALA tarafından 43 yıl önce şehit edilen Büyükelçi Balkar Sırbistan'da anıldı

Güncelleme:
ASALA terör örgütü tarafından 9 Mart 1983'te düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Türkiye'nin eski Belgrad Büyükelçisi Ahmet Galip Balkar, ölümünün 43'üncü yılında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen törenle anıldı.

Belgrad'daki Taşmeydan Parkı'nda Balkar anısına dikilen ağaç ve anıtın önünde anma töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı'nın yanı sıra Sırp yetkililer, büyükelçiler, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Saygılı, burada yaptığı açıklamada, Balkar'ı şehadetinin 43'üncü yılında andıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanlığının 31 personelinin ASALA terör örgütü tarafından şehit edildiğini aktaran Saygılı, şunları kaydetti:

"Burada olay sırasında hayatını kaybeden Sırp öğrenci Zeljko Milivojevic'i de andık. Olayda yaralanan Sırp albay ve şoförümüz, onlara da şükranlarımızı bir kez daha ifade etme imkanı bulduk. Sırbistan'a da terör örgütleriyle verdiğimiz mücadeledeki destekleri için teşekkür ettik. Sırbistan, bu coğrafyada FETÖ'ye hiçbir şekilde barınma sağlamayan bir ülke. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Hayatını kaybeden Sırp öğrenci kardeşimizin de toprağı bol olsun."

Saygılı, terörle mücadelede tüm ülkelerin işbirliğini sürdürmesini beklediklerini belirtti.

Balkar'ı şehit eden teröristler, 20'şer yıl hapis cezası almıştı

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği binası yakınlarında 9 Mart 1983'te, ASALA terör örgütü mensubu iki saldırgan, Büyükelçi Balkar'a otomatik silahlarla saldırı düzenlenmiş, saldırıda ağır yaralanan Balkar iki gün sonra hayatını kaybetmişti. Saldırı sırasında olay yerinde bulunan ve kurşun isabet eden bir öğrenci de yaşamını yitirmişti.

Saldırganlar Kirkor Levonyan ve Raffi Aleksandr, 9 Mart 1984'te yakalanmış ve 20'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
