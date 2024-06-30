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Artvin-Yusufeli T-14 Tüneli İncelemesi

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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, ulaşıma kapatılan Artvin-Yusufeli kara yolu güzergahındaki T-14 tünelinde incelemede bulundu. Ünsal, tüneldeki deformasyonların giderilmesi ve alternatif yol inşaatı hakkında bilgi aldı.

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, ulaşıma kapatılan Artvin- Yusufeli kara yolu güzergahındaki T-14 tünelinde incelemede bulundu.

Ünsal, üst beton korunağının bir kısmı çöken 2 bin 460 metrelik T-14 tüneli ile çift yönlü ulaşımın sağlandığı servis yolunu inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşların can ve mal güvenliği için tedbirlerin alındığını belirten Vali Ünsal, şöyle devam etti:

"T-14 tünelinde bir süre önce meydana gelen deformasyonların giderilmesi, çalışmaların daha rahat yapılabilmesi, olası can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşmemesi için bölgede hızla alternatif yol inşaatına başlanmıştı. Ekiplerimizin azami gayretiyle yürüttüğü çalışmalar neticesinde 2,4 kilometre uzunluğunda ve çift yönlü yapımı tamamlanan, çevre düzenlemelerinin yapıldığı alternatif servis yoluna trafik akışı verilmiştir."

Ünsal, Karayollarının olumsuz bir durum yaşanması riskine karşı tüneli şimdilik araç trafiğine kapattığını kaydederek, "Bu süreçte tüm gelişmeleri yakından takip ediyor, gerekli çalışmalarımızı titizlikle ilgili tüm kurumlarımızla koordineli biçimde gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Cengiz Ünsal Yusufeli Artvin Politika Güncel Haberler

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