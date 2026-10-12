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Artvin Yusufeli'de sürü halindeki dağ keçileri ilçe merkezine inerek görüntülendi

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Artvin Yusufeli'de sürü halindeki dağ keçileri ilçe merkezine inerek görüntülendi
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde doğal yaşam alanları sarp dağlar ve kayalıklar olan sürü halindeki dağ keçileri ilçe merkezine indi. Yusufeli Barajı yakınlarında bir süre gezinen keçiler bölgeden uzaklaşırken o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

ARTVİN'in Yusufeli ilçe merkezine inen sürü halindeki dağ keçileri yol kenarında görüntülendi.

Yusufeli ilçesinde, doğal yaşam alanları sarp dağlar ve kayalıklar olan dağ keçileri, ilçe merkezine indi. Sürü halindeki keçiler, yol kenarında görüldü. Yusufeli Barajı yakınlarındaki yol kenarında bir süre gezinen keçiler, daha sonra bölgeden uzaklaşıp gözden kayboldu. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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