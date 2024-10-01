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Artvin Valisi Yaşlılar Günü'nde Huzurevini Ziyaret Etti

Artvin Valisi Yaşlılar Günü'nde Huzurevini Ziyaret Etti
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Artvin Valisi Turan Ergün, 1 Ekim Yaşlılar Günü dolayısıyla Murgul Huzurevi'ni ziyaret ederek yaşlı sakinlerle sohbet etti ve devletin her zaman onların yanında olduğunu vurguladı.

??????? Artvin Valisi Turan Ergün, 1 Ekim Yaşlılar Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Murgul Huzurevini ziyaret etti.

Vali Ergün, eşi Hülya Ergün ile gerçekleştirdiği ziyarette huzurevi sakinleriyle sohbet etti.

Yaşlıların istek ve sorunlarını dinleyen Vali Ergün, devletin her zaman yaşlı ve bakıma muhtaç insanların yanında ve hizmetinde olduğunu söyledi.

Huzurevi sakinleri ise Ergün çiftinin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, devletin kendilerine çok iyi baktığını ifade etti.

Ziyarete, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik, Kaymakam Zafer Şahin, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Yıldırım ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevin Öz katıldı.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel

Turan Ergün Murgul

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