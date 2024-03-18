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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Yusufeli Merkez Viyadüğü'nü İnceledi

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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Yusufeli Barajı ve HES projesi nedeniyle değişen kara yolu ağı içerisinde yer alan Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde incelemelerde bulundu. Vali Ünsal, viyadüğün tamamlanmasıyla Yusufeli-Artvin kara yolunun 15,5 kilometre kısalacağını ve yolculuk süresinin 25 dakika azalacağını belirtti. Ünsal, eserin tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle değişen kara yolu ağı kapsamında inşa edilen Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde incelemelerde bulundu.

Çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Vali Ünsal, işçilerle de sohbet ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ünsal, viyadük tamamlandığında 90 kilometrelik Yusufeli- Artvin kara yolunun 15,5 kilometre kısalacağına, yolculuk süresinin ise 25 dakika azalacağına dikkati çekerek, "Yusufeli Viyadüğü, önümüzdeki günlerde tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine girmiş olacaktır. Bu eserin Artvin'imize kazandırılmasında, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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