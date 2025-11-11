Artvin Valisi Ergün, Öğrencileri Togg ile Evlerine Gönderdi
Artvin Valisi Turan Ergün, Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidan dikim töreninin ardından, öğrencilerin Togg ile evlerine ulaşmalarını sağladı. Öğrenciler, Vali Ergün'e teşekkür etti.
Artvin Valisi Turan Ergün, öğrencileri makam aracı Togg ile evlerine ulaştırdı.
Vali Ergün, Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidan dikim töreni düzenlenen alanda öğrencilerle bir süre sohbet etti.
Öğrencilerin Togg ile gezme isteğini geri çevirmeyen Ergün, makam aracıyla evlerine gönderdi.
Çocuklar, isteklerini yerine getiren Vali Ergün'e teşekkür etti.
Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel