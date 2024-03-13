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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Şehit Jandarma Er Ramazan Köse'nin Ailesiyle İftar Yaptı

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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, beraberindeki yetkililerle birlikte şehit jandarma er Ramazan Köse'nin ailesini ziyaret ederek iftar yaptı. Vali Ünsal, şehidin babasına Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti ve şehitlerimize olan minnettarlığını dile getirdi.

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 2014'te Hakkari'de şehit olan jandarma er Ramazan Köse'nin ailesiyle iftar yaptı.

Ünsal, beraberindeki Borçka Kaymakamı Hakan Contarlı, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik ile şehidin Borçka ilçesindeki baba ocağını ziyaret etti.

Vali Ünsal, duanın ardından şehidin babası Begcan Köse'ye Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti.

Köse ailesiyle iftar yapan Ünsal, "Huzur ve güven içinde yaşıyorsak, bunu vatan için bedenini siper eden şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Sizler, bizlere şehidimizin emanetisiniz. Bizim için çok kıymetlisiniz. Bu mübarek ramazan ayında tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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