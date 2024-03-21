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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Orman Haftası'nı kutladı

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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya'yı kabul etti.

Özkaya, şube müdürleri ve kurum çalışanlarıyla gerçekleştirdiği ziyarette, Vali Ünsal'a, hafta boyunca gerçekleştirecekleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ünsal, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası"nı kutladığı kurum çalışanlarına başarılar diledi.

Kaynak: AA / Güncel

Mimar Sinan 21 Mart Artvin Dünya Kamu Çevre Politika Güncel Haberler

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