Artvin Valisi Cengiz Ünsal, İl Genel Meclisi Başkanı ve Üyelerini Kabul Etti

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından göreve başlayan İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Makar ve üyelerini makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Ünsal, İl Genel Meclisi üyeliğine devam eden ve ilk kez seçilerek görev alan üyeleri tebrik etti.

Vali Ünsal, İl Genel Meclisi başkanı ve üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

İl Genel Meclisi Başkanı Makar ise kendilerini kabul eden Vali Ünsal'a teşekkür ederek, ilin kalkınması ve gelişmesi noktasında mesai mefhumu gözetmeksizin çalışacaklarını söyledi.