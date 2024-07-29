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Artvin Valisi Cengiz Ünsal Başkanlığında Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

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Artvin Valisi Cengiz Ünsal'ın başkanlığında, güvenlik değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, il genelindeki güvenlik durumu değerlendirildi ve yeni stratejiler üzerinde duruldu. Ayrıca, vatandaşların güvenliği ve suç oranlarının düşürülmesi için yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Artvin Valisi Cengiz Ünsal'ın başkanlığında, güvenlik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda organize edilen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Çelik, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Üsteğmen Selçuk Tipi ile emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatının ilgili amirleri katıldı.

Vali Ünsal, burada yaptığı konuşmada, toplantının önemine dikkati çekerek, "Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarımızın birim amirleriyle Artvin'imizin genel asayiş durumunu ele aldığımız koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik. Daha güvenli yarınlar için el birliğiyle gayret göstermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Toplantıda, il genelindeki güvenlik durumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, mevcut güvenlik önlemlerinin etkinliği ve yeni stratejiler üzerinde duruldu.

Öte yandan vatandaşların güvenliğini sağlamak ve suç oranlarını düşürmek için yapılacak çalışmalar hakkında da istişarelerde bulunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Cengiz Ünsal Artvin Güvenlik Politika Güncel Haberler

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