Artvin Valisi, Ardanuç-Ardahan Karayolundaki Asfaltlama Çalışmalarını İnceledi

Artvin Valisi Turan Ergün, Ardanuç-Ardahan karayolunda devam eden asfaltlama çalışmalarını inceledi. Ergün, çalışmaların ulaşım konforu ve trafik güvenliği açısından önemli olduğunu vurgulayarak, ilgili ekipleri tebrik etti.

Artvin Valisi Turan Ergün, Ardanuç- Ardahan karayolunda sürdürülen asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Vali Ergün, Karayolları 102. Şube Şefliği ekiplerince yaklaşık 3 kilometrelik bölünmüş yolda sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ulaşım yatırımlarının konforu artırmak ve trafik güvenliğini sağlamak açısından önemli olduğuna değinen Ergün, il genelinde ihtiyaç duyulan alt ve üst yapı yatırımlarına devam ettiklerini dile getirdi.

Ergün, çalışmalara katkı sağlayan karayolları ve Ardanuç Belediyesine ekiplerine teşekkür etti.

İncelemeleri sırasında Vali Ergün'e, Ardanuç Kaymakamı Alparslan Sözen, Belediye Başkanı Emrah Yılmaz da eşlik etti.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
