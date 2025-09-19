Artvin Vali Vekili Erdoğan, Kıbrıs gazisini ziyaret etti

Artvin Vali Vekili İsmail Erdoğan, Kıbrıs gazisi İbrahim Özdemir'e ziyarette bulundu.

Erdoğan, beraberinde Garnizon Komutanı Piyade Albay Enver Örtel, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Başkonak ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Hamdi Özder ile Kıbrıs gazisi İbrahim Özdemir'i Çarşı Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Şehit ve gazi yakınlarına devletin kapılarının her zaman açık olduğunu belirten Erdoğan, Özdemir ile sohbet etti.

Özdemir ise ziyaret dolayısıyla teşekkür ederek, devletin hiçbir zaman kendilerini yalnız hissettirmediğini söyledi.

Ziyarette, şehitler ve ebediyete irtihal eden gaziler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.