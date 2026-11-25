Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Artvin, Ordu ve Gümüşhane'de, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

Artvin'deki program Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Valiler Kararnamesi ile Artvin Valiliğinden Kırşehir Valiliğine atanan Turan Ergün, şiddetle mücadelenin, bütün şiddet türlerini kapsayan önleyici ve koruyucu bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Ergün, kentte 2025'te 1051 kez indirilen Kadın Destek Uygulaması üzerinden 239 ihbar alındığını kaydetti.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine bu yıl 429 başvuru yapıldığını belirten Ergün, bu kişilere ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirme, rehberlik, barınma, maddi, hukuki ve psikososyal destek hizmetleri sunulduğunu ifade etti.

Programda, farkındalık oluşturmak amacıyla tiyatro oyunu da sahnelendi.

Ordu

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir alışveriş merkezinde farkındalık çalışmaları kapsamında stant kuruldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Berat Karabulut, her kadının güven içinde şiddetten uzak yaşama hakkı olduğunun altını çizdi.

Stantları ziyaret edenlere, kurum personelince bilgi aktarıldı.

Ayrıca, AK Parti Ordu Kadın Kolları Başkanlığınca da kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla açıklama yapıldı.

Başkan Şeniz Eyigün, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, ailede, okulda, iş hayatında, sokakta, dijital dünyada ve hayatın bütün alanlarında şiddete karşı ortak bir irade oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de de AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığınca basın açıklaması yapıldı.

Başkan Duygu Sena Kurt, parti binasında yaptığı açıklamada, kadınların haklarına, özgürlüklerine ve güvenliğine yönelen her türlü şiddete karşı ortak irade için bir araya geldiklerini ifade etti.

Kurt, AK Parti'nin kadına yönelik şiddetle mücadeleyi güçlü bir siyasi irade ve devlet politikası çerçevesinde ele almaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA