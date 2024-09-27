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Artvin'in Zekerya Köyü'nde Sonbahar Erken Başlıyor

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Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekerya köyünde sonbahar, yüksek rakım nedeniyle her yıl erken başlamakta. Ağaçların sararmasıyla birlikte doğanın renk cümbüşü gözler önüne seriliyor, bu durum köyün tanınırlığını artırıyor.

Artvin'de sonbahar ilk bu köye uğruyor

ARTVİN - Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekerya köyünde sonbahar her yıl erken başlıyor. Türkiye'nin doğusunda sıcaklıklar 40 dereceye kadar yükselirken, Karadeniz'de sonbaharın ilk kareleri bu köyde çekiliyor. 2 bin 400 ile 3 bin rakım arasında bulunan köyde, ağaç yapraklarının sararmasıyla birlikte doğanın renk cümbüşü başlıyor.

Artvin'in Ardanuç ilçesi ahşap mimarisi, tarihi eserleri, yaylaları ve yaban hayatı çeşitliliğiyle dört mevsim boyunca ziyaretçilerine farklı güzellikler sunuyor. Özellikle Zekerya köyü, sonbaharın ilk yaşandığı yerlerden biri olarak son yıllarda tanınırlığını artırıyor.

Köy sakinlerinden Erhan Altuntaş, Zekerya köyünün yüksek rakımlı olması nedeniyle sonbaharın daha erken başladığını belirterek "Köyümüz yüksekte olduğu için birçok yere göre yapraklar daha erken sararıyor. Bu nedenle renk cümbüşü de daha erken yaşanıyor. Geçen yıl köyümüz haberlere konu oldu. O zamandan beri sonbahar fotoğrafları çekmek için çok sayıda insan köyümüze geliyor" dedi.

Bir başka köy sakini Ahmet Pehlevan ise "Bulunduğumuz yer 2 bin 400 rakımda, dağ platosu ise 3 bin rakıma kadar uzanıyor. Bu köyde sonbahar mevsimi, diğer yerlere göre daha erken yaşanıyor. Sosyal medyada köyümüzü görüp, fotoğraf çekmek için buraya gelenler çok fazla. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz, ama köyümüzün güzelliği bu zorlukları unutturuyor," diye konuştu.

Artvin'in Zekerya Köyü'nde Sonbahar Erken Başlıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM GÜNGÖR - Güncel

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