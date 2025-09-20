Artvin'in Borçka İlçesinde Sağanak Nedeniyle Taşkın ve Heyelanlar Meydana Geldi

Artvin'in Borçka ilçesinde sağanak nedeniyle taşkın ve heyelanlar meydana geldi.

Kent genelinde gece boyunca devam eden sağanak, Borçka'da etkisini artırdı. İlçedeki Aksu ve Kılaskur derelerinde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle taşkınlar oluştu.

Borçka ilçesine bağlı Karagöl Camili yolu ile bölgedeki bazı köy yolları toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı. Aralık köyünde ise dere kenarındaki bazı pansiyonlar ve tarım arazileri sel sularından zarar gördü.

Kentin turizm merkezlerinden Borçka Karagöl Tabiat Parkı'ndaki gölün su seviyesinin yükselmesiyle çevredeki yürüyüş yolları ve iskeleler su altında kaldı.

Çalışmalar 157 personel, 109 araç ve iş makineleriyle sürdürülüyor

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sağanağın Borçka ve çevre ilçelerde sel ile heyelanlara neden olduğu belirtildi.

Şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, "Valiliğimiz koordinesinde AFAD, İl Özel İdaresi, DSİ, Karayolları, Belediyeler, UMKE, Kızılay, ÇEDAŞ, Türk Telekom, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve SYDV'den oluşan ekipler 157 personel ve 109 araç ve iş makinesiyle yol açma, tahliye, enerji ve altyapı çalışmalarını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yağışların yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi beklendiğine işaret edilerek, vatandaşlardan dere kenarlarından uzak durmaları istendi.