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Artvin-Hopa kara yolunda heyelan ve kaya düşmesi sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor

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Artvin - Hopa kara yolunun 8. kilometresindeki Sümbüllü mevkisinde heyelan ve kaya düşmesi nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapanmıştır. Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yol tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açılmıştır. Vali Ünsal bölgede incelemelerde bulunmuştur.

Artvin-Hopa kara yolunda heyelan ve kaya düşmesi sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Artvin - Hopa kara yolunun 8. kilometresindeki Sümbüllü mevkisinde yamaçtan kopan kayalar ve toprak yola sürüklendi.

Çift taraflı ulaşıma kapanan karayolu bölgeye sevk edilen Karayolları ekiplerinin, heyelanın aralıklara devam etmesi sebebiyle yol temizleme çalışmasına başlayamaması nedeniyle yaklaşık 7 saat kapalı kaldı.

Heyelanın durmasının ardından karayolu tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Vali Ünsal bölgede incelemelerde bulundu

Artvin Valisi Cengiz Ünsal beraberindeki İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Afet Acil Durum Müdürü Kemal Şenlioğlu, Karayolları 102. Şube Şefi Hamza Eken ile bölgede incelemelerde bulundu.

Ünsal, AA muhabirine, karayolunda devam eden heyelan nedeniyle can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 7 saattir yolun kapalı tutulduğunu ifade ederek, yolun teknik ekiplerin incelemesi sonrasında tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldığın kaydetti.

Önceliklerinin vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak olduğunu kaydeden Ünsal, trafik güvenliğini tam sağlanabilmesi için endüstriyel dağcıların gün içerisinde yamaçlarda kaya temizliği yapacağını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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