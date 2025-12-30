Heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Hopa kara yolu ulaşıma açıldı

Haberler

Artvin'de meydana gelen heyelan sonucu kapanan Artvin-Hopa kara yolunda, Karayolları ekiplerinin çalışmaları sonrası yol tek şeritten kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. Heyelan, Demirciler köyü mevkisinde kaya parçaları ve toprak kütlesinin yola sürüklenmesine neden oldu.

Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan Artvin- Hopa kara yolu, tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Artvin-Hopa kara yolunun Borçka geçişindeki Demirciler köyü mevkisinde, yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi yola sürüklendi.

Heyelan nedeniyle kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapanan yolda araç kuyruğu oluştu.

Karayolları ekiplerinin çalışması sonrası yol, tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
