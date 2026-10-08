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Artvin Hopa'da heyelanda tır parkına kaya düştü, 1 kişi hayatını kaybetti

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Artvin Hopa'da heyelanda tır parkına kaya düştü, 1 kişi hayatını kaybetti
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Artvin'in Hopa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nun Esenkıyı mevkisinde yamaçtan kopan kaya ve toprak tır parkına düştü, 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi; tır parkındaki bazı araçlar hasar gördü.

Artvin'in Hopa ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçalarının tır parkına düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Esenkıyı mevkisinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi, tır parkına düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve Hopa Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

Olay sırasında tırın yanında bulunan sürücü Kasım T. (45), kayanın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kasım T'nin cenazesi, incelemenin ardından Hopa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır parkındaki bazı araçlarda ise hasar oluştu.

Kaynak: AA
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