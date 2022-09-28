Artvin haber! Borçka'da elektrik kesintisi Güncel Haberler Artvin haber... Artvin'in Borçka ilçesine bağlı bir köyde programlı elektrik kesintisi yapılacak. Artvin'in Borçka ilçesine bağlı bir köyde programlı elektrik kesintisi yapılacak. ÇEDAŞ İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Borçka Şube Şefliği sorumluluk alanı içerisinde köy şebekelerini besleyen enerji nakil hattı güzergahında bakım onarım çalışması sırasında gerekli can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla yarın Çifteköprü köyü Çakmaklar Mahallesi'ne elektrik verilemeyeceği belirtildi. Açıklamada, kesintinin 09.30-15.00 saatleri arasında uygulanacağı kaydedildi. Güncel Kaynak: AA / Bülent Atasert Borçka Artvin Güncel Haberler

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