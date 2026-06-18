Haberler

Artvin-Erzurum karayolunda heyelan

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli sağanak sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin-Erzurum karayolu tünel çıkışında ulaşım durdu. Ekiplerin temizlik çalışmasının ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde Artvin-Erzurum karayolu üzerindeki tünel çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ekiplerin temizlik çalışmasının ardından yol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli sağanak, bölgede yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışların ardından Artvin-Erzurum karayolu üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yoğun yağışın etkisiyle yamaçtan kopan büyük kaya parçaları ve toprak yığını karayoluna sürüklendi. Heyelan sonucu tünel girişinin tamamen kapanmasıyla bölgede ulaşım durdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yeni bir heyelan riskine karşı yol üzerinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, trafik akışı çift yönlü olarak kesildi.

Bölgeye ulaşan Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle yola düşen kaya ve toprak kütlelerinin temizlenmesinin ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

HABER: Fatih TÜYSÜZ - KAMERA: /YUSUFELİ (Artvin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cemil Tugay, CHP'den istifa etti

Büyükşehir belediye başkanı, CHP'den istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karabük'te bir kişi evin bahçesinde ölü bulundu

Bahçeye girenler korkunç manzarayla karşılaştı
Zonguldak'ta mendilleri elinde alınan satıcıdan akıl almaz oyun: Kendini yerden yere vurdu

Mendilleri elinden alınan satıcıdan zabıtaya akılalmaz oyun
Spiral makinesinden sıçrayan kıvılcımlar 150 dekar buğday tarlası ile 50 dekar ağaçlık alanı yaktı

Tek bir makine, 200 dönümü küle çevirdi
DEAŞ, Dünya Kupası'nda katliam çağrısı yaptı

Dünya Kupası'nda DEAŞ alarmı! Direkt hedef gösterdiler
Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu

O soru karşısında kafasını sallamıştı! Herkes bu videoyu paylaşıyor
İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran'dan çok daha rahatsız edici

İsrailli bakandan küstah çıkış: Türkiye, İran'dan çok daha...
Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu