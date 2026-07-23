Ardahan'da 3 araç zincirleme kazaya karıştı; 3 ölü, 4 yaralı
Artvin Ardanuç'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin kimlikleri Tümer Dede, Nurdan Dede ve Engin Okumuş olarak belirlendi.
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Artvin'in Ardanuç ilçesi yönünden gelen 16 ZZ 970, 75 AAL 209 ve 08 AY 619 plakalı araçların karıştığı kazada yaşamını yitiren 3 kişinin kimlikleri belli oldu. Kazada ölenlerin 16 ZZ 970 plakalı hafif ticari araçtaki Tümer Dede, Nurdan Dede ve Engin Okumuş olduğu belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı