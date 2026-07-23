Ardahan'da 3 araç zincirleme kazaya karıştı; 3 ölü, 4 yaralı

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Artvin'in Ardanuç ilçesi yönünden gelen 16 ZZ 970, 75 AAL 209 ve 08 AY 619 plakalı araçların karıştığı kazada yaşamını yitiren 3 kişinin kimlikleri belli oldu. Kazada ölenlerin 16 ZZ 970 plakalı hafif ticari araçtaki Tümer Dede, Nurdan Dede ve Engin Okumuş olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı