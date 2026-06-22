Artvin'in 'Ormanın Yüzüğü' olarak adlandırılan şelalesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Artvin'in Murgul ilçesinde sarp ormanların arasında saklı kalan ve doğal oluşumuyla dikkat çeken "Deliklikaya Şelalesi", görüntüsüyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Başköy köyü sınırlarında yer alan şelale, yıllar boyunca kayanın yüzeyini aşındıran suyun oluşturduğu yaklaşık 4 metre çapındaki doğal delikten süzülerek aşağıya dökülüyor.

Tortul kayaç üzerinde yaklaşık 7 metre yükseklikten akan suyun meydana getirdiği manzara, bölgeyi ziyaret eden turistlerin alternatif noktalarından biri oldu.

İçinden aktığı kayanın şeklinin yüzüğü andırması nedeniyle "Ormanın Yüzüğü" olarak da adlandırılan Deliklikaya Şelalesi, çevresini saran gür orman örtüsü ve kuş sesleri eşliğinde ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sağlıyor.

Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline gelen şelale, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Doğal kaya oluşumunun ortasından geçen suyun oluşturduğu görüntü, bölgeyi ziyaret edenlerin en çok fotoğrafladığı manzaralar arasında yer alıyor.

Murgul ilçesinin saklı doğal güzelliklerinden biri olarak gösterilen Deliklikaya Şelalesi, Karadeniz'in zengin doğasını keşfetmek isteyen ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor.