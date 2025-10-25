Artvin'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde kamyonetle, 2 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Artvin-Şavşat kara yolunun 53'üncü kilometresinde meydana geldi. Artvin'den Şavşat yönüne seyir halinde olan Ömer Alperen P. (28) yönetimindeki 06 BVZ 230 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Yunus Emre A. (24) idaresindeki 08 ABU 796 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonrası yoldan geçen Muhammet Y.'nin (42) kullandığı 08 ABJ 017 plakalı hafif ticari araç da duramayarak, diğer araçlara çarptı. Kazada sürücülerle, kamyonetteki yolcu Ozan A.(24) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, Şavşat Arama Kurtarma (ŞAKUT), jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahale sonrası ambulanslarla Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.