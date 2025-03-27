Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı

Milli sporcu ve babasının öldüğü olayda ilk gözaltı
CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

CHP, Cumhurbaşkanı adayını oy birliğiyle kararlaştırdı
CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak

Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak anket
Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme! Haziran ayında yürürlüğe girecek

Herkesi ilgilendiriyor! Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme

Artvin'de Yayla Göçü Erken Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Hopa ilçesinde yayla göçü, bu yıl beklenenden daha erken başladı. 600 koyunun cadde ve sokaklardan geçtiği bu renkli yolculuk, vatandaşların ilgisini çekti.

Artvin'de yayla göçü erken başladı

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde cadde ve sokaklar koyun sürüsüyle doldu. Yayla göçünün erken başladığı Artvin'de 2 ay sürecek olan yolculuk serüveni renkli görüntülere sahne oldu.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Osmaniye köyünden yaylaya göç eden 600 koyun, caddelerde görenleri şaşkına çevirdi. Hakan Üçüncü'ye ait sürü, Hopa, Borçka, Artvin merkez ve Şavşat ilçelerinden geçerek Bilbilan Yaylası'na ulaşmak üzere yola çıktı. Bazen ilçe merkezi, cadde ve sokaklardan geçme zorunda kalan Üçüncü'nün sürücü, bazen de dağ yolunu kullanarak yaylaya gitmeyi hesaplıyor. Her yıl gerçekleştirdiği yayla yolunda yeni doğmuş kuzularda annelerinin peşinde sürüyü takip ediyor.

Sürü sahibi Hakan Üçüncü, yaptığı açıklamada "Göç başladı, herkese kolaylıklar diliyorum, sabır diliyorum. 600 koyunum var. Hopa, Borçka, Artvin ve Şavşat'a kadar devam edeceğiz" diyerek yayla güzergahını anlattı.

Cadde ve sokaklardan geçen koyunları gören vatandaşlar ise bu ilginç ve sıra dışı anı cep telefonları ile görüntüledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH BÜYÜK - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title